Химик-технолог Косникова объяснила безопасность наличия загустителей и стабилизаторов в продуктах

По словам химика-технолога Ольги Косниковой, загустители и стабилизаторы не являются страшной химией, а это всего лишь обычные ингредиенты, в связи с чем мнение о том, что они не должны содержаться в натуральных продуктах, является мифом. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что, например, при добавлении пектина и агара производится множество домашних десертов и сладостей. То же самое можно сказать и о растительных камедях и Е-добавках.

По мнению специалиста, стабилизаторы и эмульгаторы не содержат опасных для организма веществ. Они всего лишь обеспечивают стабильное качество продукта и не дают расслоиться эмульсиям на жир и воду.

Она уточнила, что в продуктах питания эти вещества содержатся в мало количестве.