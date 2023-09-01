Химик Терехова объяснила причины превращения съедобных грибов в ядовитые
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Каждый год многие любители тихой охоты обращаются за помощью медиков в связи с отравлением. По словам химика Надежды Тереховой, отравиться можно и съедобным грибом, поскольку при конкретных условиях он может накапливать большой объем радиоактивных веществ и тяжелых металлов. Об этом сообщает Life.ru.
Она отметила, что грибы являются рекордсменами по накоплению радиоактивного цезия.
По мнению эксперта, наибольший объем радиации накапливается грибами на сильно увлажненных лесных почвах, больше всего это делают рыжики, свинушки, маслята, подосиновики, подберезовики, волнушки розовые, грузди темные. А белые и зонтичные грибы, напротив, накапливают меньше радиации. К ним относятся лисички, опята, дикорастущие шампиньоны, сыроежки, строчки и вешенки.