Химик Терехова объяснила причины превращения съедобных грибов в ядовитые

Каждый год многие любители тихой охоты обращаются за помощью медиков в связи с отравлением. По словам химика Надежды Тереховой, отравиться можно и съедобным грибом, поскольку при конкретных условиях он может накапливать большой объем радиоактивных веществ и тяжелых металлов. Об этом сообщает Life.ru.