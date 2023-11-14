Химик Тишина объяснила вредность чайных пакетиков для здоровья

Многие люди предпочитают пить чай из пакетиков в силу удобства, тем не менее полезных веществ в таком чае гораздо меньше, чем в рассыпном листовом. Химик Екатерина Тишина рассказала, какие подводные камни скрывает маленький пакетик. Об этом сообщает Life.ru .

По ее мнению, нередко в них бывает не листовой чай как таковой, а именно чайная пыль, а также ненатуральные ароматизаторы.

Эксперт отметила, что в целом качество чая в пакетиках зависит от производителя.