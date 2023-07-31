Химик Васильев перечислил опасности вишневых и абрикосовых настоек

У жителей РФ за последнее время стали популярны настойки, они считают такой вид алкоголя безопасным. Завкафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев пояснил, какие ингредиенты наливки могут стоить здоровья и жизни. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, следует обращать внимание на спирт, на котором настаивается напиток. Так, спирт запросто может оказаться техническим, то есть опасным для здоровья. Поэтому следует покупать алкоголь для настоек в магазине.

Химик отметил, что нужно осторожно применять при приготовлении настоек вишню, миндаль и косточки абрикоса, поскольку содержащийся в них амигдалин может в организме спровоцировать выработку синильной кислоты.

По мнению специалиста, при употреблении плохого алкогольного напитка выходят из строя практически все органы человека. Поэтому при малейшем подозрении на то, что человек выпил некачественный алкоголь, следует выпить небольшую дозу высокоградусного качественного алкоголя и немедленно вызвать скорую помощь.