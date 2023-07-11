Хирург Федосейкин рассказал о вероятности развития рака молочной железы из-за бюстгальтера
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На сегодняшний день о раке молочной железы существует множество разных мифов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Так, одним из них является тот, что неправильно подобранное женщиной белье якобы может спровоцировать появление опухолей в груди. По словам хирурга, маммолога-онколога Виктора Федосейкина, это становится причиной того, что женщины начинают считать лифчики на косточках, бюстгальтеры с поролоном и спортивные топы, сдерживающие грудь. Об этом сообщает Life.ru.
Он подчеркнул, что в реальности не существует никаких научных обоснований данного мифа.
По мнению медика, факторы риска хорошо известны многим: наследственность, ранние менструации и поздняя менопауза, отсутствие грудного вскармливания, беременностей и родов.
Федосейкин отметил важность правильного подбора бюстгалтера. Так, он не должен сдавливать молочные железы, в связи с чем снижается риск развития диффузной мастопатии, меньше болит спина.