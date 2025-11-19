Хирург предупредил, что сон менее шести часов сокращает продолжительность жизни

Испанский хирург Альваро Кампильо выступил с серьезным предупреждением о последствиях хронического недосыпа. По его словам, сон продолжительностью менее шести часов в сутки представляет прямую угрозу здоровью и сокращает продолжительность жизни.

Как заявил врач в интервью изданию 20minutos, недостаточный ночной отдых перегружает организм и нарушает работу жизненно важных систем.

Несколько исследований показывают, что сон менее пяти-шести часов в сутки увеличивает риск смерти на 13 процентов и сокращает жизнь на год, подчеркнул Кампильо.

Специалист охарактеризовал полноценный сон как лучшую инвестицию в собственное здоровье. При этом он призвал людей, страдающих бессонницей, не полагаться на снотворные препараты, которые не решают корень проблемы.

Врач рекомендует готовиться ко сну в течение всего дня: проводить время при естественном освещении, придерживаться регулярного графика, заниматься спортом (завершая тренировки не менее чем за два часа до ужина) и снижать количество внешних раздражителей в вечернее время.

Ранее сомнолог Мелехин рекомендовал не лежать в кровати при бессоннице.