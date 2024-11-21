Сомнолог Мелехин рекомендовал не лежать в кровати при бессонице

Клинический психолог высшей квалификационной категории, психоаналитик и сомнолог Алексей Мелехин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как бороться с бессоницей. Он объяснил, почему не стоит задерживаться в кровати при невозможности заснуть.

При проблемах с засыпанием специалист рекомендует заняться монотонным делом и выработать всю оставшуюся энергию. Например, можно почитать книгу, сделать легкую зарядку, провести ароматерапию.

Врач отметил, что причиной бессонницы могут быть разные факторы: от тревожных мыслей и болей, до прокрастинации. Во всех случаях бессоница — это протест нервной системы. Со специалистом важно установить, где сбой в организме или наличие проблем в психике.

Мелехин советует завести вечерние ритуалы, которые помогут понять психике, что пора спать. Это могут быть мелочи, но главное, чтобы они выполнялись регулярно в одно и тоже время.

«Первое — это умение обязательно переодеваться. Не только переодеваться, не только что-то снять, но завести какой-то ритуал, например, ставить телефон в авиарежим или сделать менее яркую подсветку. Например, после интенсивного рабочего дня просто сесть на 20-30 минут и показать себе, что меня ни для кого, ни для чего нет. Вооружить себя какими-то обонятельными, тактильными стимулами, которые вам будут показывать, что пора остановиться и это безопасно», — подчеркнул он.

Таким образом постепенно организм начнет провоцировать сонливость, заснуть станет проще. Однако в случае тяжелой бессоницы это может не сработать: здесь придется обращаться к сомнологу.

Ранее сообщалось, что специалист дал рекомендации по выбору безопасных берушей для сна.