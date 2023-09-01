Хирург Сенченко назвал альтернативу ватным палочкам для чистки ушей

По словам врача-хирурга Ильи Сенченко, отиты могут развиться на фоне травмы барабанной перепонки, в том числе и из-за применения ушных палочек. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что для уменьшения риска появления отита нужно в холодное время носить шапку, избегать переохлаждения, а вместо ушных палочек использовать промывание ушей душевой лейкой.

По мнению медика, при условии того, что отит является следствием травмы барабанной перепонки, закапывание лекарств, напротив, приводит к усилению боли.