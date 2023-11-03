Хирург Сенченко назвал последствия чистки ушей ватными палочками
Фото: [©Илья Питалев/РИА Новости]
Травмировать барабанную перепонку во время чистки ушей весьма просто. По словам врача-хирурга Ильи Сенченко, отдельные пациенты не знают основ и принципов правильного гигиенического ухода за ушами, что в итоге может привести к развитию воспалительных заболеваний и уменьшению слуха. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что неправильная чистка ушей может стать причиной развития гнойничковых заболеваний ушей и гнойному отиту.
По мнению медика, увлечение ватными палочками травмирует эпидермис, впоследствии чего происходит усиленная выработка ушной серы, что провоцирует формирование серной пробки.
Он отметил, что обработка ушной раковины острыми предметами может привести к перфорации барабанной перепонки. Стоит промывать уши водой при мытье головы.