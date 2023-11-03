Хирург Сенченко назвал последствия чистки ушей ватными палочками

Травмировать барабанную перепонку во время чистки ушей весьма просто. По словам врача-хирурга Ильи Сенченко, отдельные пациенты не знают основ и принципов правильного гигиенического ухода за ушами, что в итоге может привести к развитию воспалительных заболеваний и уменьшению слуха. Об этом сообщает Life.ru.