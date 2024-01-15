Хирург Стацюк назвал включаемую на операциях музыку в России

По словам врача-хирурга Олега Стацюка, российские хирурги постоянно включают мелодичную музыку во время операций. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что музыка улучшает дисциплину и вынуждает оперирующих врачей говорить только по делу.

По мнению медика, она позволяет улучшить эмоциональный фон и успокоить пациентов перед эпидуральным обезболиванием.

Он отметил, что Минздравом России рекомендуется использование классической музыки.