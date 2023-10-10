Хирург Умнов назвал болезни, под которые маскируется аппендицит

Аппендицит является одним из наиболее распространенных заболеваний органов брюшной полости. По словам врача-хирурга Александра Умнова, тем не менее под аппендицит могут «маскироваться» и иные недуги. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что с аппендицитом можно перепутать гинекологические заболевания правых придатков у женщин, гастрит и язву желудка.

По мнению медика, за воспаление аппендицита можно принять симптомы почечной колики, острого холецистита, а также не полностью заросшее соединение между пупком и подвздошной кишкой.