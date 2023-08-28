Хирург Умнов назвал грозящие курильщикам виды рака

По словам врача-хирурга Александра Умнова, курящие люди рискуют заболеть разными видами рака, включая рак ротовой полости, пищевода и желудка. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что содержащийся в сигаретах и курительных смесях никотин негативно влияет на ДНК и нарушает работу иммунной системы, в итоге патогенные клетки сохраняются в организме.

По мнению медика, также курение способствует развитию острого миелоидного лейкоза, рака шейки матки, мочевого пузыря, легких, печени, поджелудочной железы, гортани и почек.