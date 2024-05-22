Хирург Умнов назвал наиболее эффективный метод перестать употреблять водку

По словам врача-хирурга Александра Умнова, лучшим методом бросить употреблять водку является обращение в лечебное учреждение. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что в первую очередь из организма пациента выведут все токсины.

По мнению медика, самостоятельно у человека избавиться от пагубной зависимости от водки не получится, в таком случае необходимо лечение, которое состоит из ряда этапов, включая реабилитацию.

Он отметил, что водка прежде всего оказывает разрушающее действие на поджелудочную железу, печень, сердечно-сосудистую систему и мозг. Кроме того, данный алкогольный напиток провоцирует развитие панкреатита и сахарного диабета, а также под влиянием водки печень перестает обезвреживать токсины.