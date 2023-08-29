Хирург Умнов назвал смертельно опасные опухоли вследствие злоупотребления алкоголем

По словам врача-хирурга Александра Умнова, злоупотребляющим алкогольными напитками жителям РФ угрожают смертельно опасные злокачественные опухоли. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он пояснил, что у пьющих людей имеется риск развития раковых опухолей печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, носоглотки, гортани, молочных желез и органов мочеполовой системы.

По мнению медика, печень и почки испытывают негативное влияние этанола, в связи с чем не имеют способности бороться со злокачественными опухолями.