Хирург Умнов назвал смертельно опасные опухоли вследствие злоупотребления алкоголем
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По словам врача-хирурга Александра Умнова, злоупотребляющим алкогольными напитками жителям РФ угрожают смертельно опасные злокачественные опухоли. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он пояснил, что у пьющих людей имеется риск развития раковых опухолей печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, носоглотки, гортани, молочных желез и органов мочеполовой системы.
По мнению медика, печень и почки испытывают негативное влияние этанола, в связи с чем не имеют способности бороться со злокачественными опухолями.