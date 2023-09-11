Хирург Умнов назвал способы снятия симптомов отравления арбузом

По словам врача-хирурга Александра Умнова, травление арбузом происходит при попадании внутрь него бактерий сальмонеллы на фоне ненадлежащих условий выращивания, хранения, транспортировки ягоды. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что также отравление может произойти из-за удобрения пестицидами и нитратами.

По мнению медика, при отравлении арбузом отмечаются сильные боли в животе, рвота, диарея, лихорадка.

Он добавил, что при подобных симптомах следует обратиться к врачу, пить много воды, промыть желудок раствором соды и принять противодиарейное средство и активированный уголь.