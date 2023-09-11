Хирург Умнов назвал способы снятия симптомов отравления арбузом
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По словам врача-хирурга Александра Умнова, травление арбузом происходит при попадании внутрь него бактерий сальмонеллы на фоне ненадлежащих условий выращивания, хранения, транспортировки ягоды. Об этом сообщает Life.ru.
Он отметил, что также отравление может произойти из-за удобрения пестицидами и нитратами.
По мнению медика, при отравлении арбузом отмечаются сильные боли в животе, рвота, диарея, лихорадка.
Он добавил, что при подобных симптомах следует обратиться к врачу, пить много воды, промыть желудок раствором соды и принять противодиарейное средство и активированный уголь.