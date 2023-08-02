Хирург Умнов назвал страдающие от употребления водки органы у мужчин и женщин

По словам врача-хирурга Александра Умнова, кроме общих для всех негативных последствий употребления алкогольных напитков имеется еще несколько специфических, создающих угрозу лишь женщинам или лишь мужчинам. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что у мужчин наблюдается риск развития импотенции роста молочных желез в связи с нарушением гормонального фона. Кроме того, наблюдается накопление мутаций, которые увеличивают риск возникновения пороков развития у будущего ребенка.

Медик добавил, что женский организм разрушается от водки сильнее мужского, так как в нем в разы меньше ферментов для переработки этилового спирта. Одним из последствий алкоголизма является нарушение менструального цикла на фоне повышения в крови тестостерона, что также ведет к угасанию материнского инстинкта.