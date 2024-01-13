Хирург Умнов объяснил опасность использования тканевых масок

Многие женщины в нашей стране используют тканевые маски для лица для достижения быстрого вау-эффекта. Тем не менее далеко не все тканевые маски для лица полезны. Врач-хирург Александр Умнов рассказал о правилах выбора таких масок и их использования. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, вне зависимости от стоимости маски изначально следует изучить ее состав.

Медик добавил, что при наличии в составе спирта вместе с гиалуроновой кислотой и прочими компонентами ничего, кроме иссушения и обезжиривания кожи, не будет.

По его мнению, маски увлажняют кожу только при нахождении на лице, после чего оставшаяся сыворотка испаряется. При этом также важно не передерживать маску на лице до ее высыхания.