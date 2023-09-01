Хирург Умнов объяснил опасность выпивания большого объема кофе

Регулярное употребление кофе может привести к привыканию. Тем не менее безопасная суточная доза кофеина для здорового человека составляет всего 250–300 мг. Врач-хирург Александр умов рассказал о последствиях «злоупотребления» кофе. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, чрезмерное употребление кофе увеличивает диурез, что приводит к обезвоживанию, потере кальция и магния. Это оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую и нервную системы.

Медик отметил, что в плохом кофе не исключено наличие добавок, вызывающих повышение холестерина и липопротеины низкой плотности, из-за которых увеличивается риск атеросклероза сосудов.

По его мнению, при длительном и постоянном употреблении кофе также вероятно появление отеков на ногах.