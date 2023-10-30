Хирург Умнов объяснил опасности «осенних» сладостей

В осенний сезон многим хочется побаловать себя сладким. Врач-хирург Александр Умнов рассказал, насколько безопасны «осенние» сладости. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, сами по себе печеные яблоки содержат значительный объем витаминов, однако не стоит при употреблении его в пищу добавлять сладкие начинки. Тем не менее следует помнить о том, что этот фрукт способен вызывать обострение язвы желудка и гастрита.

Медик добавил, что при употреблении тыквенного латте также не стоит добавлять в него тыквенный сироп.

По его мнению, булочки с корицей могут спровоцировать скачки глюкозы в крови, а содержащаяся в них клейковина способна вызывать запоры и раздутие живота.

Врач отметил, что высокий гликемический индекс и у безалкогольного глинтвейна.