Хирург Умнов объяснил причины частых судорог у кофеманов и курильщиков

Судорогами называют непроизвольное сокращение мышц, они могут и указывать на некоторые заболевания. Врач-хирург Александр Умнов перечислил основные причины возникновения судорог. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, появлению судорог могут способствовать наличие сахарного диабета, солнечного удара и обезвоживания, стресса, чрезмерной физической активности, высокая температура тела и беременность.

Медик добавил, что у курильщиков и любителей кофе судороги являются следствием спазма сосудов, вследствие которого происходит спазм мышц из-за нарушения кровообращения.