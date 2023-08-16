Хирург Умнов объяснил влияние приседаний на развитие грыжи

По словам врача-хирурга Александра Умнова, ряд занятий спортом, вроде приседаний со штангой, может привести к образованию грыжи. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что также на образование грыжи может повлиять сидячие занятия, переедание.

По мнению медика, при переедании повышается внутрибрюшное давление, что может привести к развитию грыжи передней брюшной стенки, а подъем тяжестей приводит к возникновению грыж передней брюшной стенки.