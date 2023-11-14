Хирург Умнов обозначил последствия заражения штаммом «пирола»

По словам врача-хирурга Александра Умнова, штамм коронавируса «пирола», распространение которого началось в нашей стране, относится к семейству сильнозаразного, но не сильнолетального «омикрона». Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что болезнь, как правило, протекает как обычное ОРВИ, тем не менее этот штамм оказывает негативное влияние на некоторые органы.

По мнению врача, штамм «пирола» чаще повреждает сосудистую стенку, паренхиму поджелудочной железы и клетки печени. В связи с этим штамм весьма опасен для людей, страдающих сахарным диабетом, гепатитом.