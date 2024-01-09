Хирург Умнов обозначил смертельную опасность энергетиков

По словам врача-хирурга Александра Умнова, злоупотребление энергетиками может привести к инфаркту либо инсульту, в том числе с летальным исходом. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что увлечение подобными напитками также чревато диареей, рвотой и обострением язвенной болезни.

По мнению эксперта, в энергетическом напитке имеется высокое содержание веществ, которые стимулируют сердечно-сосудистую и нервную системы, прежде всего кофеина и таурина.

Он отметил, что также и получение «заряда бодрости» после употребления энергетиков является мифом.