Хирург Умнов обозначил способный за месяц лишить человека интеллекта напиток

По словам врача-хирурга Александра Умнова, употребление водки каждый день в течение месяца может частично вывести из строя интеллектуальную систему человека. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что восстановиться после такого запоя организму практически нереально. К тому же через три месяц — полгода водка разрушит желудочно-кишечный тракт и печень.

По мнению медика, при запоях наступают необратимые повреждения внутренних органов, поскольку организм не успевает вывести все токсины.

Ранее сообщалось, что злоупотребление вином оказывает разрушительное действие на клеточные процессы, которые отвечают за создание костной ткани, наращивая частоту переломов, а также увеличивает частоту головных болей.