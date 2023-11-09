Хирург Умнов определил метод избежать рождения детей с тяжелыми патологиями

По словам врача-хирурга Александра Умнова, любое наркотическое средство кратно увеличивает риск рождения детей с тяжелыми патологиями, нередко несовместимыми с жизнью. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что наркотические вещества нарушают работу всех внутренних органов и систем женщины, что не даст возможность плоду получать важные питательные элементы.

По мнению медика, также одной из причин бесплодия у женщины является алкоголизм. Алкогольные напитки нарушают гормональный баланс в организме, из-за чего в матке происходит изменение эндометрия.