Хирург Умнов определил угрожающую женщинам выкидышами вредную привычку
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По словам врача-хирурга Александра Умнова, курение приводит к мутациям в яйцеклетке, нарушает питание плода на фоне спазмов сосудов, снабжающих кровью матку, прежде всего капилляров. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он отметил, что данная вредная привычка еще затрудняет наступление беременности.
По мнению медика, одной из причин женского бесплодия и рождения детей с серьезными патологиями является употребление алкоголя.
Он пояснил, что алкогольные напитки нарушают гормональный баланс в организме, в связи с чем в матке происходит изменение эндометрия, влияющее на способность женщины вынашивать ребенка. Помимо этого, этиловый спирт наносит вред самой яйцеклетке, поэтому беременность может вовсе не наступить.