Хирург Умнов определил угрожающую женщинам выкидышами вредную привычку

По словам врача-хирурга Александра Умнова, курение приводит к мутациям в яйцеклетке, нарушает питание плода на фоне спазмов сосудов, снабжающих кровью матку, прежде всего капилляров. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что данная вредная привычка еще затрудняет наступление беременности.

По мнению медика, одной из причин женского бесплодия и рождения детей с серьезными патологиями является употребление алкоголя.

Он пояснил, что алкогольные напитки нарушают гормональный баланс в организме, в связи с чем в матке происходит изменение эндометрия, влияющее на способность женщины вынашивать ребенка. Помимо этого, этиловый спирт наносит вред самой яйцеклетке, поэтому беременность может вовсе не наступить.