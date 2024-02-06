Хирург Умнов определил вызывающий деменцию и рак половых органов алкогольный напиток

По словам врача-хирурга Александра Умнова, злоупотребление водкой ведет к развитию мутаций и злокачественных опухолей в печени, желудке и в половых органах. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что этиловый спирт увеличивает и риск образования атеросклеротических бляшек, в связи с чем нарушается кровоснабжение тканей, которое может привести к некрозу тканей сердца.

По мнению медика, изменение гормонального фона у алкоголиков способствует также и развитию рака половых органов.