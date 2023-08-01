Хирург Умнов перечислил опасности частого употребления в пищу куриного мяса

Курица является одним из наиболее востребованных продуктов среди людей, следящих за фигурой. Врач-хирург Александр Умнов рассказал, сколько раз в неделю можно употреблять в пищу куриное мясо. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, курятина богата витаминами разных групп и микроэлементами.

Медик отметил, что в этом мясе практически отсутствуют углеводы, оно хорошо усваивается.

По его мнению, при этом не рекомендуется употреблять в пищу куриное мясо более трех раз в неделю из-за риска развития мочекаменной болезни и аритмии в связи с избыточным поступлением кальция в организм.

Кроме того, как добавил Умнов, при поедании сырого куриного мяса не исключен риск заражения червями из семейства нематоды, которые способствуют развитию анемии, слабости, и повреждениям кишечника.