Хирург Умнов перечислил помогающие избавиться от головной боли движения

Головная боль лишает сна, работоспособности, способствует развитию психоэмоциональных проблем и может являться симптомом серьезного заболевания. Врач-хирург Александр Умнов назвал способы избавления от головной боли при помощи физической активности. Об этом сообщает Life.ru .

По его мнению, лечению головной боли может помочь точечный массаж. Так, следует воздействовать на височная область при мигренях, на затылок — при болях на фоне остеохондроза и спазмов сосудов.

Медик отметил, что область массажа следует разогреть, то есть помассировать. Время точечного массажа не должно превышать четырех минут.

По его словам, ослаблению головной боли способствуют также смена позы, выдвижение подбородка, наклоны головы, расслабление мышц челюстей.