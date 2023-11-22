Хирург Умнов перечислил заболевания, выдающие любовь к алкоголю

По словам врача-хирурга Александра Умнова, последствия пристрастия к алкогольным напиткам могут быть очень серьезными, они бьют по многим органам. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что употребление алкогольных напитков может привести к эзофагиту, гастриту и язве желудка. Нередко развивается острый панкреатит, который впоследствии может перейти в токсический гепатит, перерастающий в цирроз печени.

По мнению медика, также алкоголь оказывает негативное влияние на сердечную мышцу, что со временем приводит к сердечной недостаточности и нарушениям ритма.

Он уточнил, что, кроме того, нарушается гормональный фон, повышается уровень андрогенов у женщин и эстрогенов у мужчин, что способствует развитию нарушений репродуктивной системы.