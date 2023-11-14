Хирург Умнов пояснил опасность алкогольного мороженого

За последнее время алкогольное мороженое приобрело большую популярность среди любителей сладостей и алкоголя. Врач-хирург Александр Умнов рассказал о влиянии такого вида мороженого на организм и его рисках употребления. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, при употреблении в пищу одного такого шарика мороженого в крови будет минимум 0,6 промилле, то есть 2–8% алкоголя.

Врач добавил, что, несмотря на то что это маленькая доза, уже замедляется реакция.

По его мнению, этиловый спирт способствует повреждению клеток желудка и головного мозга, вследствие чего происходят пожизненные нарушения работы органов.