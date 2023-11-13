Хирург Умнов считает, что натуральность аптечной косметики является мифом

По словам врача-хирурга Александра Умнова, убеждения о том, что аптечная косметика является безвредной и в ней отсутствуют химикаты, является мифом. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что особенно осторожно нужно относиться к азиатским средствам с корнем женьшеня в соединении с ретинолом, кислотами, углем, экстрактом улиток, змеиным ядом и прочим.

По мнению медика, подобные кремы вообще маловероятно нужны коже, поскольку они обжигают ее, из-за чего обостряются кожные заболевания.