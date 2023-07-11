Хирург Умнов заявил о смертельно опасном влиянии водки на головной мозг
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По словам врача-хирурга Александра Умнова, основным разрушающим компонентом водки является этанол, который оказывает пагубное влияние на ткани головного мозга человека. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он отметил, что злоупотребление этим спиртным способствует развитию геморрагического некроза и приводит к дистрофии мозга.
По мнению медика, при наличии данных заболеваний и отсутствии их лечения более 80% случаев энцефалопатии переходят в психоз, а до 20% и вовсе завершаются летальным исходом.