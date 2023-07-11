Хирург Умнов заявил о смертельно опасном влиянии водки на головной мозг

По словам врача-хирурга Александра Умнова, основным разрушающим компонентом водки является этанол, который оказывает пагубное влияние на ткани головного мозга человека. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что злоупотребление этим спиртным способствует развитию геморрагического некроза и приводит к дистрофии мозга.

По мнению медика, при наличии данных заболеваний и отсутствии их лечения более 80% случаев энцефалопатии переходят в психоз, а до 20% и вовсе завершаются летальным исходом.