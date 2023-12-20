Хирург Умнов определил опасные последствия регулярного употребления яиц на завтрак

По словам врача-хирурга Александра Умнова, употребление куриных яиц утром каждый день может стать причиной негативных последствий для здоровья, прежде всего для здоровья гипертоников. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что это объясняется наличием холестерина в курином желтке.

По мнению медика, в целом это весьма полезный продукт, однако при недостаточной жарке и варке вероятно заражение сальмонеллезом, также увеличивается риск онкологии при использовании для жарки дешевого подсолнечного масла, бекона, колбасы и отмечается повышение давления при чрезмерном солении яичницы.