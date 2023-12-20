Хирург Умнов определил опасные последствия регулярного употребления яиц на завтрак
Фото: [©Александр Вильф/РИА Новости]
По словам врача-хирурга Александра Умнова, употребление куриных яиц утром каждый день может стать причиной негативных последствий для здоровья, прежде всего для здоровья гипертоников. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что это объясняется наличием холестерина в курином желтке.
По мнению медика, в целом это весьма полезный продукт, однако при недостаточной жарке и варке вероятно заражение сальмонеллезом, также увеличивается риск онкологии при использовании для жарки дешевого подсолнечного масла, бекона, колбасы и отмечается повышение давления при чрезмерном солении яичницы.