Хирург Закурдаев объяснил полезные свойства напитка из имбиря с лимоном

Имбирь является целебным продуктом, который содержит все необходимые водорастворимые витамины группы В, а также биофлавоноиды. Врач-хирург Иван Закурдаев рассказал, как получить максимальную пользу от употребления имбиря. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, заваривать корень лучше всего не в кипятке, а в теплом молоке.

Медик добавил, что, помимо вышеперечисленного, в напитке из имбиря с лимоном содержатся янтарная, молочная, щавелевоуксусная и иные кислоты, что положительно влияет на метаболизм клеток нервной и мышечной системы.

По его мнению, во избежание обострения проблем с ЖКТ и сосудистых подкожных гематом мелкого рассыпного характера при употреблении данного напитка следует соблюдать норму.