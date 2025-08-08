Хирурги Видновской больницы успешно прооперировали многооскольчатый перелом у ребенка
Фото: [Полина Абраменко/REGIONS]
В Подмосковье 12-летняя девочка получила серьезную травму во время занятий на турнике — ребенок упал и сломал руку в разных местах. Об этой истории рассказало издание REGIONS.
После инцидента девочку срочно доставили в приемное отделение Видновской районной больницы, где обследование выявило открытый перелом плечевой кости, осколочный перелом локтевой кости и нейропатию пальцев — опасное осложнение, угрожавшее потерей подвижности.
Опытный детский травматолог-ортопед Исмаил Ахундов провел сложную полуторачасовую операцию, в ходе которой обработал раны, зафиксировал переломы и восстановил поврежденные нервы.
Благодаря мастерству хирургов, нейропатия полностью исчезла — пальцы ребенка снова обрели подвижность, а воспалительный процесс удалось остановить.
Сейчас девочка идет на поправку — врачи планируют выписать ее в ближайшие дни. Полное восстановление займет 4-6 недель, после чего школьница сможет вернуться к привычной активной жизни.
