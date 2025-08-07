В Солнечногорске спасли пациента, упавшего с крыши на ветку

В Солнечногорскую больницу экстренно поступил 42-летний мужчина, который в ходе ремонта крыши загородного дома упал на дерево и напоролся на сук, он прошел через бедро в толщу брюшной стенки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Врачи провели компьютерную томографию и УЗИ и выявили наличие свободной жидкости в животе. Врач-хирург Солнечногорской больницы Иван Балычев уточнил, что ветка не задела важные артерии и органы брюшной полости.

«В ходе операции мы ушили дефект в брюшине, провели ревизию органов брюшной полости, а также сделали дренаж раневого канала. Хирургическое вмешательство длилось около часа и прошло успешно», – добавил Балычев.

Пациента удалось спасти, теперь он готовится к выписке.

