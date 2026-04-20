«Хирургия против лишнего веса»: кузбассовцы с тяжелым ожирением смогут оперироваться бесплатно по полису

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на съезде Профсоюза работников здравоохранения, сообщил о планах включить бариатрические операции — хирургическое лечение ожирения — в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Это означает, что в скором времени пациенты с тяжелыми формами ожирения, в том числе и в Кузбассе, смогут делать такие операции по полису обязательного медицинского страхования, передает mk-kuzbass.ru .

Проблема избыточного веса в стране приобретает масштабы национального бедствия. По данным специалистов, в 2025 году от ожирения страдали около 36 миллионов россиян, причем женщины подвержены этому заболеванию значительно чаще мужчин: 27,4 процента против 20,6 процента. Особую тревогу вызывает ситуация с детьми: в 2024 году диагноз «ожирение» был поставлен почти 480 тысячам школьников. Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, среди детей в возрасте от семи до одиннадцати лет лишний вес или ожирение имеет уже каждый третий ребенок.