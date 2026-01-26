Хотите спать днем? Это тревожный сигнал! Привычка вздремнуть может скрывать опасные болезни

Основная опасность заключается в том, что длительный или частый дневной сон формирует так называемое «давление сна», из-за которого вечером становится сложно заснуть, а потребность организма в ночном отдыхе снижается.

Важно понимать, что настойчивое желание вздремнуть в светлое время суток часто является не причиной, а следствием нарушений ночного сна. Это может указывать на такие расстройства, как обструктивное апноэ (остановки дыхания во сне), нарколепсия или другие проблемы, при которых человек ощущает усталость даже после, казалось бы, полноценного ночного отдыха.

В отдельных случаях короткий дневной сон продолжительностью 20-30 минут может быть полезен для быстрого восстановления энергии, предупреждает специалист. Однако он ни в коем случае не должен становиться заменой глубокому и продолжительному ночному сну. Ван порекомендовала обратиться к врачу, если потребность в дневном сне становится постоянной.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша назвала полезную восточную сладость, которая может помочь заснуть.