«Восточная сладость против тревоги»: диетолог назвала доступный десерт, который поможет заснуть и успокоить нервы

Халва может стать натуральным помощником в борьбе с тревогой и бессонницей, заявила в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач-диетолог Марина Макиша.

По ее словам, в этом продукте содержится большое количество магния. Этот микроэлемент жизненно необходим для нормальной и стабильной работы нервной системы. Восполнение его дефицита в организме помогает человеку чувствовать себя значительно спокойнее и уравновешеннее, отметила специалист.

Кроме того, халва богата витаминами группы B, в частности витамином B6 (пиридоксином). Он напрямую влияет на качество сна, способствуя его глубине и восстановительной функции.

Таким образом, умеренное употребление халвы может помочь тем, кто испытывает проблемы с засыпанием или страдает от неглубокого, прерывистого сна.

Еще один важный компонент сладости — витамин E. Это мощный антиоксидант, который защищает сосуды и клетки головного мозга от окислительного повреждения, а также положительно сказывается на состоянии кожи, поддерживая ее молодость.

