Бокал вина на ночь: друг или враг? Невролог шокировала открытием о храпе и бессоннице

Многие любят выпить бокал красного на ночь, чтобы расслабиться и быстрее заснуть. Невролог Юлия Прокофьева развеяла этот миф. Да, алкоголь действительно помогает провалиться в сон, но вот качество ночного отдыха от этого падает катастрофически. Об этом сообщает «Lenta.ru»

Врач пояснила: спиртное подавляет фазу быстрого сна, которая критически важна для эмоциональной регуляции и памяти. Лишитесь ее — и наутро будете чувствовать себя разбитым, даже если проспали восемь часов.

Но это не все. Когда алкоголь начинает метаболизироваться (во второй половине ночи), он обезвоживает организм, вызывает фрагментацию сна и расслабляет мышцы глотки. Результат — усиление храпа и даже приступы апноэ (остановки дыхания). Так что вместо утренней бодрости вы рискуете получить головную боль, мешки под глазами и хроническую усталость.

Прокофьева также призвала не загонять себя в рамки «обязательных восьми часов сна». Кому-то достаточно семи, кому-то — девяти. Насильно лежать в кровати без сна — вредно: можно заработать невроз. Кроме того, врач предостерегла от бесконтрольного приема мелатонина. При обычной бессоннице его эффективность низка, а высокие дозы могут нарушить собственную выработку гормона.

