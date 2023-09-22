Иммунитет и здоровая кожа: как персик помогает здоровью в холодное время года

Осенний период — довольно сложная пора, когда организму приходится сталкиваться со множеством вызовов и проблем. В этих условиях ему не помешает поддержка в виде правильных витаминов и минералов, а получать их лучше всего из продуктов питания, например, фруктов и овощей.

Жанна Тиханычева, нутрициолог и специалист по немедикаментозному лечению, рассказала, почему осенью стоит добавить в свой рацион персики. Как оказалось, они и поддерживают иммунитет, который ослабевает из-за холодов, и влияют на состояние кожи, страдающей от перепадов температур, ветра и иных неприятных особенностей данного периода.

«В персиках находится большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов, а это означает, что фрукты способствуют оздоровлению всего организма и укреплению иммунитета. В то же время витамин А, содержащийся в этих фруктах, поможет сохранить красоту и здоровье вашей кожи», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также Тиханычева назвала полезные свойства персиков, которые пригодятся в любое время года. Довольно разнообразный состав позволяет им укреплять здоровье человека сразу в нескольких направлениях.

«Помимо прочего, эти фрукты богаты клетчаткой (полезна для ЖКТ), лютеином и зеаксантином (поддерживают зрение), полифенолами и калием (благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему). Поэтому я рекомендую употреблять 1-2 персика после завтрака в качестве десерта или на второй завтрак в качестве перекуса каждый день», — сообщила нутрициолог.

Ранее стало известно, чем гранат опасен для здоровья.