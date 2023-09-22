Запоры и уничтожение зубов: чем гранат опасен для здоровья

Гранат достаточно давно закрепил за собой статус крайне полезного фрукта. В осенний же период он еще и становится альтернативой тем продуктам, чей сезон закончился. Однако мало кто знает, что у граната есть и негативные стороны.

Жанна Тиханычева, нутрициолог и специалист по немедикаментозному лечению, назвала опасности, которые несет в себе данный продукт.

«Чрезмерное употребление граната может приводить к проблемам со стулом из-за содержащихся в нем дубильных (вяжущих) веществ. Поэтому если у вас есть предрасположенность к запорам, будьте осторожны с этим фруктом. Сок же граната — очень концентрированный. Люди с чувствительным ЖКТ могут ощущать боль и дискомфорт в желудке. Если вы хотите выпить стакан сока, рекомендую разбавить его на 50% чистой водой», — предупредила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вяжущие вещества в соке граната могут разъедать зубную эмаль, поэтому сок следует пить через трубочку. Также, отметила специалист, не стоит забывать, что чрезмерное употребление граната может вызывать аллергические реакции. Поэтому есть его необходимо понемногу — не более 250 граммов или не более 200-250 мл. сока в день.

«Исключите на время фрукт, если у вас есть острые состояния в ЖКТ: панкреатит, язва, хронические запоры и прочие. Если же вы не хотите есть этот фрукт в чистом виде, то можно добавить зерна граната к блюдам, например украсить ими салат или десерт», — сообщила Тиханычева.

Ранее мы называли овощи, которые можно есть только сырыми.