Гинеколог Лордкипанидзе не исключил, что курение вейпов может привести к обострению молочницы

Жительницы РФ в Интернете пожаловались на устойчивый кандидоз, по мнению ряда врачей причиной этого может быть жидкость для вейпов, которой как раз и питается грибок кандида. По словам акушера-гинеколога Бориса Лордкипанидзе, с точки зрения медицины прямая взаимосвязь между вейпами и молочницей не доказана. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что если учитывать тот факт, что в целом молочница имеет связь с сахаром, прежде всего с употреблением сладкого, сдобы, то теоретически можно проследить взаимосвязь.

По мнению медика, молочница в определенном проценте случаев может обостриться у курящих вейпы женщин в случае, если в той самой жиже будет содержаться какой-либо объем сахара, и она начнет поступать в организм в виде пара. В целом химические вещества, концентраторы, стабилизаторы, ароматизаторы, попадающие в организм любителей вейпов, оказывают значительное негативное влияние на репродуктивную функцию.

Ранее сообщалось, что психолог Хорс оценил вероятность запрета вейпов в России.