Иммунолог Болибок назвал категории людей, которым с приходом лета следует принимать витамины

По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, нехватка витаминов в летний сезон зависит от рациона человека. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что при меню, богатом свежими фруктами, овощами, ягодами, принимать витамины не стоит. Тем не менее в особых случаях можно прибегнуть к мультивитаминам.

По мнению медика, в аптеках можно приобрести разные добавки, где содержится сразу весь витаминный комплекс, а моновитамины необходимо принимать лишь при хронических заболеваниях.