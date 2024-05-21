Иммунолог Болибок перечислил способы избавиться от аллергии на цветение

В сезон цветения страдающие аллергией люди особенно обеспокоены методами профилактики и борьбы с поллинозом. Кроме привычных антигистаминных препаратов, на рынке медикаментов постоянно разрабатываются новые вакцины и прививки против аллергии на пыльцу. Так, в Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства успешно прошел доклинические испытания новый препарат, который сможет избавлять от симптомов аллергии на несколько лет. Иммунолог Владимир Болибок рассказал, насколько эффективен этот метод борьбы с аллергией, как давно он применяется и имеются ли у него побочные эффекты. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, вакцины против аллергии выпускают уже больше века. В процессе аллерговакцинации предварительно проводятся аллергологические тесты, определяется аллерген, вызывающий неприятные симптомы, после чего назначается подходящая вакцина, которая способна устранить симптоматику.

Медик добавил, что существуют и вакцины, не требующие инъекций, то есть в виде капель и таблеток. Подобные формы наиболее эффективны, а также безопасны, поскольку вакцины могут вызвать анафилактический шок.

По его мнению, любой лекарственный препарат имеет свои показания и противопоказания, не будет исключением и новая вакцина.