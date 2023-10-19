Иммунолог Болибок рассказал, есть ли вероятность тройной эпидемии в России

В нашей стране ожидается в текущем респираторном сезоне тройная эпидемия — сезонных вирусов, гриппа и коронавируса. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, есть ли вероятность так называемой тридемии. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, в настоящее время завершается сезонный пик заболеваемости коронавирусом.

Медик добавил, что тройная эпидемия вирусов является не совсем корректным названием, поскольку только вирусов ОРВИ почти 70 видов.

По его мнению, эпидемия гриппа начнется только в январе и будет зависеть от погоды.