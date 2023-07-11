Иммунолог Быков перечислил основные правила, позволяющие избежать летней аллергии

Весеннюю аллергию, как правило, вызывает пыльца деревьев, а летом она обусловлена пыльцой цветущих трав. Такая аллергия сопровождается симптомами заложенности носа, насморка, чихания, кашля, зуда или слезотечения. Врач-иммунолог Сергей Быков рассказал, как уберечься от аллергии в летний сезон. Об этом сообщает Life.ru .

По его мнению, аллергию может вызвать любой тип травы, но наиболее часто это пыльца злаковых, лебеда, полынь, крапива.

Медик отметил, что также причиной аллергических реакций могут стать насекомые.

По словам Быкова, чтобы избежать летней аллергии, следует носить защитные очки и маску, следить за наличием пыльцы в воздухе, проводить регулярную влажную уборку в помещении, следить за рационом и не употреблять продукты, имеющие в своем составе аллергены.