Иммунолог Ярцева назвала срок полного оздоровления организма в санатории

По словам врача-иммунолога Ирины Ярцевой, включенный рабочий телефон и бесконечные звонки на отдыхе не позволяют эффективно оздоровиться в санатории. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она добавила, что идеально отдыхать там, где нет связи, поскольку при нахождении в стрессе и бесконечных звонках как такового отдыха вообще для организма не получается.

По мнению медика, оптимальным сроком для восстановления организма является двухнедельный отдых, поскольку, как правило, на отдыхе человек ложится спать рано и получает полноценный девятичасовой сон.

Она отметила, что плюсом оздоровления является и санаторное лечение в теплом климате, где также свободное от процедур время нужно посвящать не лежанию на кровати с телефоном в руке, а активностям.