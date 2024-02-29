Иммунолог Крючков назвал способы снижения риска заражения коронавирусом в марте

По словам врача-иммунолога Николая Крючкова, в нашей стране зафиксирован очередной пик распространения COVID-19. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что коронавирус эволюционировал до такой степени, что возникли еще более заразные варианты, в связи с чем наблюдается рост рисков заражения.

По мнению медика, в настоящее время наблюдается пик очередной мини-волны распространения вируса, и спад, который начнется в марте, продлится до мая.

Он подчеркнул, что в этот период следует соблюдать меры профилактики, поскольку данное заболевание не относится к категориям заболеваний с нулевой летальностью. Прежде всего инфекция опасна для пожилых людей, людей, имеющих хронические заболевания, беременных женщин и детей до трех лет.